

Грузии вручен сертификат о достижении статуса страны, свободной от малярии

20.05.2025 11:10





Министр по делам вынужденных переселенцев с оккупированных территорий Грузии, труда, здравоохранения и социальной защиты принял участие в открытии 78-й Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве. Ассамблея, тема которой — «Объединённый мир во имя здоровья», была открыта генеральным директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).



В своём выступлении Тедрос Адханом Гебрейесус отметил достижения Грузии, в частности — меры, предпринятые для контроля над табакокурением, а также деятельность и успехи, достигнутые страной для получения статуса страны, свободной от малярии.



На церемонии открытия ассамблеи в Женеве генеральный директор ВОЗ вручил министру здравоохранения Грузии сертификат, подтверждающий статус страны, свободной от малярии. Всемирная организация здравоохранения официально объявила Грузию страной, свободной от малярии, в начале 2025 года.



На 78-й Всемирной ассамблее здравоохранения с речью выступит министр здравоохранения Михаил Сарджвеладзе. В рамках визита также запланированы двусторонние встречи с директором Европейского регионального бюро ВОЗ Хансом Клюге и другими официальными лицами. Вместе с министром в ассамблее принимает участие постоянный представитель Грузии при отделении ООН и других международных организациях Реваз Ломинадзе.







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