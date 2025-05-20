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За год 180 грузинских компаний оштрафовали за отправку рекламных SMS без согласия пользователей
20.05.2025 12:40
Запрет на рассылку рекламных сообщений без разрешения пользователей действует в Грузии с 1 марта 2024 года. Всего с тех пор в службу по защите персональных данных поступило около 500 жалоб от граждан, из которых в 180 случаях назначен штраф, а в 11 — вынесено предупреждение.
Такие данные приводит издание Business Press Media со ссылкой на службу по защите персональных данных.
Какие именно компании получили штрафы, в ведомстве не уточнили. Неизвестна и общая сумма штрафов. По закону для компаний с годовым оборотом более 500 000 лари максимальный штраф составляет 20 000 лари, а для компаний с меньшим оборотом — 10 000 лари.
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