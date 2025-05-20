

Еврокомиссар Марта Кос призвала «Мечту» вернуться на европейский путь

20.05.2025 12:42





Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что правительство Грузии должно вернуться на европейский путь, иначе у ЕС не будет желания и «мы не сможем двигаться вперед».



Перед заседанием Совета министров иностранных дел ЕС в Брюсселе еврокомиссар заявила, что в Евросоюзе надеются на грузинский народ.



«Мое послание «Грузинской мечте» заключается в том, что правительство Грузии должно вернуться на европейский путь, иначе у нас не будет желания и мы не сможем двигаться вперед.



Грузинскому народу: будьте сильными, боритесь за европейские ценности, мы надеемся на вас», — заявила Кос.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





