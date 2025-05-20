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ЕС начинает внедрение автоматизированной системы регистрации в Шенгенской зоне
20.05.2025 12:58
Совет Евросоюза и Европарламент достигли предварительного соглашения о поэтапном внедрении автоматизированной системы регистрации в Шенгенской зоне.
Система въезда/выезда (Entry/Exit System — EES) позволит автоматически регистрировать всех въезжающих и выезжающих из Шенгенской зоны, включая сбор биометрических данных — отпечатков пальцев и изображения лица. Власти стран-членов ЕС получат постоянный доступ к персональным данным граждан третьих стран и информации об их истории поездок, а также смогут контролировать, не превышают ли они допустимый срок пребывания.
Новая система, внедрение которой в каждой стране-члене ЕС будет происходить поэтапно в течение шести месяцев, заменит штампы, которые пограничники раньше ставили в паспортах при пересечении границы. В переходный период ручная проставка штампов продолжится. При большом потоке пассажиров и во избежание длинных очередей временно будет разрешено использовать ручную регистрацию.
В Евросоюзе считают, что система EES значительно снизит риски, связанные с мошенничеством в области идентификации и незаконным пребыванием в странах Шенгенской зоны.
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