

Ника Мелия: Двусмысленность и неопределенность значительно ослабляют движение сопротивления

20.05.2025 13:20





«26 мая — это день исторического значения, которому нынешняя ситуация придала новое и дополнительное измерение, а нам — обязанность бороться за сохранение независимости, поскольку суверенитету страны и её стремлению к развитому миру по-прежнему угрожает антигрузинская политика режима», — заявил лидер партии «Ахали» Ника Мелия.



По его словам, время политической неопределённости прошло.



«Пришло время положить конец двусмысленности и настало время политической ясности. Пришло время дать ответы на все вопросы. В частности — что мы делаем? Входим ли мы в фарс под названием местные выборы? На этот вопрос должен быть дан чёткий ответ. Мой ответ тем, кто до сих пор не дал или не может дать ответ: я никогда не отказывался от выборов — выборы отменила «Грузинская мечта». Ты не можешь войти туда, чего не существует, потому что участие в этом означает легитимацию несуществующего, а не просто участие в выборах с плохим качеством. Сейчас особенно важно, чтобы на этот конкретный вопрос был дан ответ, потому что после сфальсифицированных выборов все политические партии решили бойкотировать, и это убедило народ, что бороться стоит до конца. Эта борьба продолжается, протест непоколебим, в стране более 50 политических заключённых, и теперь эти люди по меньшей мере спрашивают нас — что мы намерены делать в этом направлении», — заявил Мелия.



Он подчеркнул, что на вопросы общества должны быть даны ответы, поскольку двусмысленность и неопределённость сильно ослабляют движение сопротивления.



«Я очень надеюсь, что через шесть дней, 26 мая, каждый политический субъект или отдельный человек, на котором лежит ответственность перед обществом, даст чёткий ответ на этот вопрос. И тем самым 26 мая не станет повторением 31 марта. Потому что я искренне верю — невозможно одновременно быть в бескомпромиссной борьбе и в то же время всерьёз рассматривать участие в так называемых выборах местного самоуправления за четыре месяца до их проведения. Периодически звучит вопрос: а каков план после бойкота? Ответ в том, что не просто «что после бойкота» — сам бойкот и есть план. Политическое неучастие во внутренней системе режима — это план. Углубление международной политической изоляции режима — это план. Общество как минимум заслуживает от всех политических субъектов чёткого ответа — без нападок, пусть даже честного: да, мы хотим участвовать в этих выборах, пусть они и фиктивны. Но это тоже ответ. Двусмысленность и туманность очень ослабляют сопротивление. 26 мая я призываю всех быть как можно многочисленнее на проспекте Руставели, но очень надеюсь, что, в отличие от 31 марта, эта акция не завершится в подвешенном состоянии, а будут даны чёткие ответы», — заявил Мелия.





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