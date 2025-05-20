

ОВГ уволил сотрудников программы «Реальное пространство» после их отказа от перехода на различные платформы

20.05.2025 15:46





Общественный вещатель Грузии уволил продюсера, редактора и нескольких журналистов программы «Реальное пространство» после того, как они отказались переходить на различные платформы, сославшись на опасения по поводу редакционной свободы и закрытия программы.



Продюсер программы Кети Капанадзе, редактор Туха Квиникадзе, соведущий Сосо Кацитадзе и журналисты Тамар Мшвениерадзе и Омар Цоцория были официально уволены из Общественного вещателя 13 мая. По заявлению команды, их уволили после того, как они отказались от предложения руководства работать на других платформах и выполнять обязанности, отличающиеся от обязанностей в «Реальном пространстве».



Решению предшествовало решение руководства ОВГ от 30 апреля, которое официально уведомило команду о том, что программа не будет возобновлена ​​после окончания текущего проекта в связи с увольнением ведущей шоу Нино Зауташвили. Зауташвили, известная своей критикой Совета общественного вещания, была уволена с должности 11 апреля. Вместе с ней был уволен также и журналист Васил Иванов-Чиковани. В своем предложении Общественный вещатель предложил оставшимся членам команды другие должности в вещательной компании, включая работу в утренней радиопрограмме Общественного вещателя, рекламном контенте, веб-отделе и музыкальных программах.



В совместном заявлении, опубликованном 5 мая, оставшиеся члены команды осудили закрытие 12-летней программы и обвинили ОВГ в ее закрытии: «Давайте называть все своими именами». «Нынешнее руководство Общественного вещателя, конкретные имена и фамилии которого будут храниться в отделе делопроизводства канала — Канцелярии, закрыло 12-летнюю программу «Реальное пространство» и незаконно уволило ее ведущую Нино Зауташвили».



Команда также заявила, что у них больше нет возможности предоставлять правду зрителям этого канала.



С этой недели программа «Реальное пространство» перемещена в раздел архивных программ на сайте Общественного вещателя Грузии. Имена уволенных сотрудников удалены из описания программы. В списке остались только Гуранда Гогинашвили и Мери Шихашвили — две сотрудницы, которые в настоящее время находятся в декретном отпуске и чьи контракты остаются в силе.



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