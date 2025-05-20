

Элене Хоштария: Если мы не будем слушать друг друга, мы передеремся

20.05.2025 16:15





Если мы не будем слушать друг друга, мы все перебьемся – есть красные линии, за которые не переходили, и не перейдет ни одна из групп, я в это верю. Есть тактика борьбы, которую постоянно надо обсуждать. Поэтому критика - приемлема, но не надо ломиться в открытые двери, - об этом в социальной сети пишет один из лидеров «Коалиции за перемены» Элене Хоштария.



По ее словам, важно сохранить идею единства, которое является критической для борьбы.



«Споры о тактике борьбы, критика, вопросы и т. д., не только полезны, но и необходимы. Поэтому для создания здоровой среды – это должно стать нормой. Если мы не будем слушать друг друга, мы все перебьемся.



Вместе с тем, в этих спорах важно сохранить ту идею единства, которая является критической для борьбы. Поэтому мы должны внимательно и с уважением слушать друг друга. Именно так я принимаю мнения, высказанных в разных эфирах.



Что касается вчерашнего эфира:



Разумеется, я даже не думала говорить о какой-то конкретной группе, я была очень удивлена, когда одна из групп, объединение, каким-то образом связало это с собой. Вчера я пыталась объяснить, что те месяцы, которые прошли в борьбе, потрачены не зря, и это не безрезультатно, так как нашим сознательным выбором являются не насильственные действия, которые мы все видели в 90-х, а принципиальное и твердое сопротивление, которое может осуществить демонтаж существующего режима. Это сопротивление - не «бабочки», или как для меня оно может означать это, когда я сама не раз вступала в физическое противостояние с полицейскими-душегубами, и так будет всегда, так как это справедливо и правильно.



Ввиду того, что это вызвало расхождение во мнениях, хочу сказать, что я, наверное, нехорошо выразила свою мысль.



Если мы не будем слушать друг друга, мы все перебьемся – есть красные линии, за которые не переходили и не перейдет ни одна из групп, я в это верю. Есть тактика борьбы, которую постоянно надо обсуждать. Поэтому критика - приемлема, но не надо ломиться в открытые двери. Уважение всем соратникам»», - пишет Хоштария.





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