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Зураб Джапаридзе: Я считаю неверным называть выборами то, что режим планирует в октябре
20.05.2025 18:13
Я считаю неверным называть выборами то, что режим планирует в октябре – Это будет спектаклем, который он поставит, а участие в нем станет оказанием помощи властям, - указанное заявление сделал один из лидеров «Коалиции за перемены» Зураб Джапаридзе.
По его оценке, выборами в органы местного самоуправления «Грузинская мечта» хочет создать реальность конкурентных и многопартийных выборов, и участие в них будет считаться оказанием помощи правящей партии.
«Я считаю неверным называть выборами то, что планирует режим. Это будет еще худшим процессом, чем было 26 октября, а 26 октября выборов не было. Поэтому нельзя называть это выборами. Это будет спектаклем, который поставят власти. По моему мнению, участие в них будет оказанием помощи нынешним властям, попыткой нарисовать многопартийные и конкурентные выборы, как будто в этой стране есть выборы. Поэтому мы не должны принимать участия в этой лжи.
Пока мы видим, что определенные политические группы открыто не заявляют о своей позиции. Лично я в той данности, в которой мы находимся, не представляю, что кто-то может вступить в указанный процесс», - заявил Зураб Джапаридзе.
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