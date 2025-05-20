

Назначены новые послы Грузии в Италию и Венгрию

20.05.2025 19:33





Назначены новые послы Грузии в Итальянскую Республику и Венгрию. По данным министерства иностранных дел Грузии, Тамар Лилуашвили назначена на Чрезвычайным и Полномочным Послом Грузии в Итальянской Республике и Постоянным представителем Грузии при международных организациях ООН (ФАО, ИФАД, ВПП) в Риме.



«Тамар Лилуашвили ранее занимала должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Грузии в Венгрии, а до этого она была Чрезвычайным и Полномочным Послом Грузии в Республике Болгария. Тамар Лилуашвили имеет большой опыт работы в государственном секторе, в том числе занимала должность исполнительного директора Национального инвестиционного агентства Грузии Invest in Georgia и заместителя директора RMG Group», — говорится в заявлении МИД.



Николоз Лалиашвили,, бывший генеральный директор проправительственного канала Imedi TV, назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Грузии в Венгрии.



«Николоз Лалиашвили был Чрезвычайным и Полномочным Послом Грузии в Республике Казахстан. Николоз Лалиашвили имеет многолетний опыт государственной службы, в том числе занимал различные должности в Министерстве обороны Грузии и Совете безопасности. Николоз Лалиашвили был членом парламента Грузии. Тамар Лилуашвили и Николоз Лалиашвили приступят к своим новым должностям 1 июля», — говорится в заявлении МИД Грузии.







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