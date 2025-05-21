

ЕСПЧ признал арест грузинского активиста на протестной акции произвольным

21.05.2025 10:27





Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал, что власти Грузии нарушили права активиста Лексо Мачавариани, задержав его на акции протеста в административном порядке.



Инцидент произошел в ноябре 2020 года, когда Мачавариани, один из основателей движения «Сирцхвилиа», пришел к зданию парламента с охапкой дров. Протестующие тогда выступали против ковидных ограничений и комендантского часа. Полиция заявила, что дрова могут быть использованы как оружие и потребовала их убрать. Мачавариани отказался, заявив, что они нужны для обогрева, и был задержан.



На третий день задержания грузинский суд признал его виновным в неповиновении полиции и оштрафовал на тысячу лари. В Страсбурге защита настаивала, что задержание было чрезмерным, а суд — предвзятым. Однако ЕСПЧ поддержал только один аргумент — арест действительно был произвольным и несоразмерным. Остальные претензии — нарушение свободы собраний и выражения мнения, а также права на справедливый, — суд отклонил.



ЕСПЧ обязал государство выплатить активисту компенсацию в размере 1800 евро.



Несмотря на частичную победу, адвокаты Мачавариани заявили, что решение фиксирует важный прецедент: при рассмотрении административных дел, связанных с протестами, местные инстанции обязаны обсуждать, были ли основания для задержания. В настоящее время грузинские суды требуют, как правило, подавать иск по данному вопросу отдельно.





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