

Служба разведки перейдет в структуру Службы государственной безопасности

21.05.2025 10:27





Служба разведки Грузии, которая в настоящее время функционирует как специальный государственный орган при премьер-министре, вскоре перейдет в структуру Службы государственной безопасности и переименована в Национальное разведывательное агентство.



В однопартийный парламент «Грузинской мечты» уже представлен законодательный пакет, включающий поправки в 26 соответствующих законов. Он будет принят в стандартном порядке и вступит в силу 1 июля.



Инициаторами и авторами законодательного пакета являются депутаты от «Грузинской мечты» Александр Табатадзе, Тенгиз Шарманашвили, Гиа Бенашвили, Арчил Гордуладзе, Рати Ионатамишвили, Иосеб Джорбенадзе, Генриетта Цицава, Звиад Шаламберидзе и Виктор Джапаридзе.



В пояснительной записке к законодательному пакету говорится, что функции и задачи Службы разведки Грузии и Службы государственной безопасности Грузии «тесно связаны» и «в некоторых случаях служат достижению одной и той же правовой цели». Согласно пояснительной записке, целесообразно включить эти функции и задачи в единую организационно-управленческую систему, что «повысит их эффективность». Согласно документу, аналогичная практика существует в ряде стран ЕС и НАТО, включая Австрию, Турцию, Канаду, Литву, Грецию, Словакию, Словению и Хорватию.



Согласно действующему законодательству, служба осуществляет разведывательную деятельность в политической, экономической, научно-технической, военно-политической, информационной и экологической сферах, а также участвует в борьбе с международным терроризмом в пределах своей компетенции. Основными целями деятельности службы являются выявление внешних угроз и рисков, а также обеспечение государственных и политических деятелей страны необходимой разведывательной информацией. Эти функции остаются неизменными в законодательном пакете.



Однако изменения переводят Службу разведки в подчинение Службы государственной безопасности, которую оппоненты давно рассматривают как структуру, тесно связанную с политическими интересами правящей партии. Передача надзора за разведывательной службой, включая полномочия по назначению и увольнению руководителя агентства и его заместителей, Службе государственной безопасности вызывает беспокойство, учитывая роль СГБ в контроле над оппонентами властей.



Службу государственной безопасности в настоящее время возглавляет Анри Оханашвили, занявший эту должность в апреле в результате перестановок в правительстве «Грузинской мечты». Одним из его заместителей является Ираклий Бераия, возглавляющий Службу разведки Грузии с 2024 года.



«На самом деле это означает упразднение этого агентства, поскольку «охотники за ведьмами» внутри страны не будут уделять достаточного внимания и средств внешней разведке (т.е. реальным угрозам)», — пишет эксперт по международным отношениям Зураб Батиашвили. «Когда это агентство создавалось, его главной функцией была слежка за Россией. Теперь, когда представители ГМ стали филиалом русских, разве они не будут шпионить за своим собственным народом?!».



Теона Акубардия, член партии «Гахария за Грузию», назвала этот шаг политическим, поскольку «национальной безопасности страны как таковой больше не существует — существует только безопасность режима Бидзины Иванишвили».



«Им нужно обеспечить внутреннюю безопасность всех ресурсов для защиты режима, а не Грузии, от угроз, которые есть у Грузии и которые будут еще больше в будущем», — отметила она.





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