

Зарплата руководителя Агентства по управлению грантами составит 84 680 лари в год

21.05.2025 10:58





Правительство утвердило бюджет, штатное расписание и бюджет Государственного агентства по управлению грантами на 2025 год. Соответствующее постановление премьер-министр Ираклий Кобахидзе подписал 15 мая.



Постановлением определены должностные оклады трех сотрудников агентства. В документе указано, что в качестве заработной платы указанным лицам будет выплачено в общей сложности 213 160 лари в год.



В частности, ежемесячная зарплата председателя агентства Тамар Зоделава составит 10 585 лари, а годовая зарплата достигнет 84 680 лари.



Кроме того, заработная плата зампредседателя была установлена ​​в размере 8760 лари. Годовая заработная плата лица, занятого на этой должности, составит 70 080 лари.



Стоит также отметить, что заработная плата начальника Департамента по управлению государственными грантами составит 7300 лари в месяц и 58 400 лари в год.



Напомним, в конце февраля парламент в ускоренном порядке одобрил законопроект, предоставляющий государственному юридическому лицу публичного права право выдавать гранты неправительственным организациям. В результате было создано Государственное агентство по управлению грантами, которое выдает гранты общественным организациям.



В рамках государственного бюджета на 2025 год на поддержку гражданских инициатив выделено 20 миллионов лари, которые пойдут как на создание и функционирование агентства, так и на финансирование средств, предоставляемых в виде грантов.



Около десяти человек будут трудоустроены в Государственном агентстве по управлению грантами.



Распоряжение под названием «Об утверждении бюджета, штатного расписания и фонда заработной платы Агентства по управлению государственными грантами на 2025 год» было подписано премьером«Грузинской мечты» Иракли Кобахидзе 13 мая 2025 года.



Также 15 апреля 2025 года правительство утвердило положение об Агентстве по управлению государственными грантами как о юридическом лице публичного права.



Идею государственного финансирования НПО правительство впервые озвучило 9 сентября 2024 года. Тогда Кобахидзе заявил, что государственным грантовым фондом смогут воспользоваться только те организации, которые подчинятся закону "об иноагентах", то есть официально зарегистрируются как «проводники влияния иностранных интересов».

Таким образом, государственное Агентство по управлению грантами, созданное партией «Грузинская мечта», будет финансировать НПО, официально признанные действующими в интересах иностранных государств.



Председателем Агентства по управлению государственными грантами является Тамар Зоделава.



Тамар Зоделава — специалист с многолетним опытом работы в международных неправительственных и донорских организациях. Она получила юридическое образование в ТГУ а затем продолжила обучение в Германии: изучала международное частное право в Университете Бремена и проходила подготовку в Немецком университете публичной администрации в Шпайере.



Большую часть своей карьеры Зоделава посвятила работе в GIZ (Немецкое общество международного сотрудничества), где занимала ключевые позиции — от старшего советника по юридическим программам до регионального менеджера проектов. В рамках этой структуры она координировала программы, направленные на поддержку реформ в сфере публичного управления, парламентаризма и правосудия в Грузии.



Сотрудничала с Советом Европы, принимала участие в программах Восточного партнёрства, в том числе в региональном фонде «Реформа государственного управления». Как эксперт и менеджер проектов, Зоделава играла важную роль в разработке и реализации стратегических документов, включая стратегию Верховного суда Грузии, в подготовке которой она выступала как старший консультант.



Зоделава активно участвовала в работе инициативы Open Government Partnership (OGP), где продвигала идеи прозрачности, вовлечения граждан и диалога между обществом и государственными институтами. На мероприятиях OGP она представляла GIZ и выступала с инициативами по созданию центров информации и систем планирования политики.





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