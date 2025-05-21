

ЕС снял экономические санкции с Сирии

21.05.2025 11:53





Европейский союз принял решение отменить экономические санкции против Сирии. Об этом рассказала верховная представительница ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас в соцсети Х 20 мая.



"Мы хотим помочь сирийскому народу построить новую, инклюзивную и мирную Сирию", – отметила она.



По словам Каллас, ЕС всегда поддерживал сирийцев в течение последних 14 лет и продолжит это делать.





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