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ЕС снял экономические санкции с Сирии
21.05.2025 11:53
Европейский союз принял решение отменить экономические санкции против Сирии. Об этом рассказала верховная представительница ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас в соцсети Х 20 мая.
"Мы хотим помочь сирийскому народу построить новую, инклюзивную и мирную Сирию", – отметила она.
По словам Каллас, ЕС всегда поддерживал сирийцев в течение последних 14 лет и продолжит это делать.
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