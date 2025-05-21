

ЕС выделят 5,5 млн евро на финансирование Радио Свобода

21.05.2025 12:18





Власти Евросоюза выделят 5,5 млн евро на финансирование "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (РСЕ/РС). Как заявила во вторник, 20 мая, глава европейской дипломатии Кая Каллас, эти средства пойдут на вещание в странах по соседству с ЕС, в том числе Кавказа и Центральной Азии.



Каллас: Помощь для вещания в странах - соседях ЕС

"В эпоху роста нефильтрованного контента независимая журналистика важнее, чем когда-либо. И именно поэтому я рада объявить, что мы готовим контракт на 5,5 млн евро с Европейским фондом за демократию, который поддержит жизненно важную работу "Радио Свободная Европа". Это краткосрочное чрезвычайное финансирование, чтобы поддержать независимую журналистику", - приводятся слова Каллас на сайте Европейской службы внешних связей.



"Если мы посмотрим на их общий объем финансирования для работы по всему миру, то будет ясно, что Европа не может взять на себя все необходимое для них финансирование. Мы должны сосредоточиться на том, чтобы помочь "Радио Свободная Европа" работать и функционировать в тех странах, которые находятся по соседству с нами и очень зависят от новостей, поступающих извне через "Радио Свободная Европа", будь то Кавказ или Центральная Азия", - продолжила Каллас.



Она отметила, что для долгосрочного финансирования РСЕ/РС еще нужно найти решение. Но поддержка свободных СМИ остается стратегическим направлением инвестиций ЕС, добавила еврокомиссар.



В начале мая власти Швеции выделили на поддержку РСЕ/РС 20 млн шведских крон (1,84 млн евро).







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