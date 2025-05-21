

Гиви Таргамадзе: Что в меню и в ассортименте - это штраф или год заключения, посмотрим, что выберут

21.05.2025 12:19





Я не намерен приходить на комиссию по своим соображениям. Считаю, что комиссия нелегитимна, я не считаю себя виновным, - заявил оппозиционный политик Гиви Таргамадзе на судебном процессе, где проходит заседание по поводу неявки на парламентскую временную следственную комиссию.



Перед началом судебного заседания Таргамадзе пообщался с журналистами и отметил, что решение, которое примет в отношении него суд, выявится в ходе рассмотрения дела по существу.



«Конечно, я снова отказываюсь участвовать в заседании комиссии, соответственно, посмотрим, когда начнется обсуждение по существу, станет ясно, что они в итоге собираются делать. Что в меню и ассортименте - это штраф, работы или год заключения, посмотрим, что они выберут. Я не намерен приходить на комиссию, я пояснил эту позицию, соответственно, вызывать меня снова бессмысленно», — заявил Гиви Таргамадзе.



Напомним, в качестве меры пресечения политику Гиви Таргамадзе по делу о неявке на заседание временной следственной комиссии парламента Тбилисский городской суд избрал залог в размере 10 000 лари.



Гиви Таргамадзе был вызван на заседание временной следственной комиссии в парламент 3 апреля, однако не явился. Комиссия требовала от Гиви Таргамадзе разъяснений относительно ситуации в сферах обороны, безопасности и защиты прав человека в Грузии в 2004-2012 годах. В связи с неявкой в комиссию прокуратура предъявила политику обвинение по статье 349 Уголовного кодекса. Это означает «невыполнение требований временной следственной комиссии парламента Грузии». Данное деяние наказывается штрафом или лишением свободы на срок до одного года с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет.





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