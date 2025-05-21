

Кобахидзе: 26 мая - общенациональный праздник, это должно быть общее народное празднование

21.05.2025 12:21





«Они говорят о провокациях, даже о жертвах, хотя планам радикальной оппозиции, конечно, не суждено осуществиться. 26 мая является национальным праздником и будет проводиться соответственно», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



По его словам, правительство не позволит радикальной оппозиции устроить серьезную провокацию. Премьер-министр также отметил, что для этого нет даже элементарных ресурсов.



«Они говорят о провокациях, даже о жертвах, хотя их планам, конечно, не суждено осуществиться. У них нет элементарных ресурсов для этого. Вы видите, до чего довел оппозицию их собственный хозяин. Каждый день на проспект Руставели выходит около 150 человек и каждый день они показывают общественности, какое слабое лицо у оппозиции. В этих условиях у радикальной оппозиции нет ресурсов для организации какой-либо провокации. Соответственно, празднование 26 мая пройдет так, как и должно быть. Это общенациональный праздник, это День независимости. Соответственно, это должно быть общенародное празднование и, естественно, мы не можем позволить радикальной оппозиции организовать какую-либо серьезную провокацию. Этот день должен быть проведен как общенациональный праздник», — заявил Ираклий Кобахидзе.





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