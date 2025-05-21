

Премьер Грузии: молчание США в ответ на наше письмо — «очень важный ответ»

21.05.2025 12:55





Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что ответа на открытое письмо президенту США и американскому вице-президенту, которое он написал, не поступало. Но молчание, отметил он, — «очень важный ответ для нас».



Кобахидзе также заявил, что американский законопроект MEGOBARI Act является враждебным актом против грузинского народа — это «грубое вмешательство», которое «абсолютно контпродуктивно».



«Каждый должен уважать выбор грузинского народа, суверенитет Грузии, независимость Грузии. MEGOBARI Act является враждебным актом по отношению к грузинскому народу и независимости и суверенитету Грузии».



Напомним, премьер Грузии Ираклий Кобахидзе обратился к президенту CША Дональду Трампу и вице-президенту Соединенных Штатов Джей Ди Вэнсу с открытым письмом. По словам Кобахидзе, несколько недель назад он обратился к США с письмом, касающимся грузино-американских отношений, но ответа пока не получил. Кобахидзе также вспоминает о риторике новой Администрации в отношении Deep State, USAID, NED, где, по его словам, наблюдается «полное ценностное и идеологическое совпадение наших взглядов». Именно поэтому непонятно молчание Администрации Трампа по поводу Грузии, а также санкции США в отношении высокопоставленных чиновников «Мечты», введенные еще в пору президентства Байдена.



В то же время премьер Грузии подчеркнул, что правительство Грузии «продолжает выражать оптимизм в публичных заявлениях о том, что ваша администрация действительно сможет победить Deep State, что, несомненно, повлияет на перезапуск грузино-американских отношений и восстановление стратегического партнерства».



Источник: SOVA

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