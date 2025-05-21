

Кобахидзе уверен, что Каладзе останется на посту на следующие четыре года

21.05.2025 13:18





Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе похвалил мэра Тбилиси Каху Каладзе за то, что сегодня столица страны «намного более развита, намного зеленее, красивее и, в первую очередь, это заслуга мэра столицы».



Об этом политик заявил во время своего выступления на открытии тоннеля, соединяющего Университетскую улицу и улицу Кавтарадзе в Тбилиси. По словам премьер-министра, в настоящее время готовится план развития столицы, и через четыре года Тбилиси станет еще более развитым.



«Мы все видим, как наша столица развивается изо дня в день, она постоянно становится красивее, что нас очень радует. Сегодняшний день — еще одно тому подтверждение. <…> Прежде всего, я благодарен мэру столицы господину Кахе Каладзе, и я уверен, что в будущем наш город будет развиваться еще больше. Я знаю, что у Кахи Каладзе амбициозные планы на ближайшие четыре года.



Разрабатывается очень сложный план развития нашей столицы, и я уверен, что через четыре года наша столица станет еще более развитой, и в нашей столице появится много подобных проектов. Если мы вспомним Тбилиси 8-летней давности и посмотрим, какой является наша столица сегодня, то увидим большую разницу. Сегодня наша столица намного развитее, намного зеленее, красивее, и в первую очередь это заслуга мэра столицы. Я хотел бы еще раз поблагодарить его», — сказал премьер-министр.





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