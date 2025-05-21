

Каладзе подтвердил намерения демонтировать т.н.кувшины Рике

21.05.2025 13:21





«Кувшины Рике» никак не вписываются в урбанистическое развитие города, они нефункциональны, всячески необустроенны, это рассадник мусора – это уродство должно быть демонтировано и на его месте должен быть сделан новый проект такого же объема, - заявил журналистам генеральный секретарь «Грузинской мечты», мэр Тбилиси Каха Каладзе.



На вопрос, что следует построить вместо «кувшинов», Каладзе отвечает, что детали будут обсуждаться в будущем. По его словам, может быть построена и гостиница.



«Это никак не вписывается в урбанистическое развитие города, это нефункционально, всячески необустроенно, это рассадник мусора, соответственно, должен быть сделан хороший проект, который прекрасно впишется в этот ареал урбанистически, и будет функциональным. Будет произведен демонтаж и будет реализован проект того же объема, может, в другой форме. Мы ведь не говорим, что должна быть выделена новая территория и что там будет построено новое здание?! Это уродство необходимо демонтировать, а на месте, где было строение, сделать новый проект такого же объема… Может быть, даже гостиница. Посмотрим, обсудим», - заявил Каладзе.



Напомним, что «Кувшины Рике» планируется переоборудовать в гостиницу. Согласно поправкам к договору купли-продажи, подписанному в 2022 году между Национальным агентством имущества и ООО «Рике Дом», строительство гостиницы на участке может включать работы по демонтажу зданий. Пока не совсем ясно, будут ли снесены кувшины и на их месте построена гостиница, или имеющийся объект будет переделан под гостиницу.



Компания должна обеспечить строительство, ввод в эксплуатацию и начало эксплуатации гостиницы на месте «Кувшинов Рике». Согласно условиям приватизации, объем инвестиций условиями приватизации определен в размере 44 млн лари, а срок — 10 лет.





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