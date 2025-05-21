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Кобахидзе: Акт MEGOBARI является враждебным актом против грузинского народа, независимости и суверенитета Грузии
21.05.2025 13:23
«Акт MEGOBARI является враждебным актом против грузинского народа, независимости и суверенитета Грузии», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
По словам главы правительства, все должны уважать выбор грузинского народа.
«Это очень грубое вмешательство, и оно абсолютно контрпродуктивно. Все должны уважать выбор грузинского народа, суверенитет Грузии, независимость. Акт MEGOBARI — это враждебный акт против грузинского народа, независимости и суверенитета Грузии», — заявил премьер-министр.
Отвечая на вопрос журналиста, Ираклий Кобахидзе также отметил, что на его открытое письмо не было получено ответа, хотя молчание — это тоже очень важный ответ.
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