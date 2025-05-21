

Роберт Кочарян продолжает навязывать Армений кремлевский вектор развития

21.05.2025 13:27





Бывший президент Армении Роберт Кочарян заявил журналистам, что Армения должна «держаться подальше от ЕС», если страна хочет сохранить свой суверенитет в качестве приоритета.



В интервью нескольким СМИ 19 мая Кочарян заявил, что в ЕС есть Европейская комиссия, которая «имеет возможность наказывать, штрафовать и навязывать определенные вещи странам-членам».



Вместо этого он предложил Еревану укреплять связи с Москвой, «восстанавливая стратегическое партнерство с Россией», заявив, что Армения не в состоянии самостоятельно обеспечить свою безопасность в регионе. Кочарян также отметил, что в трехстороннее партнерство Армении и России должен быть добавлен «иранский компонент».



Согласно фрагментам интервью, опубликованным на официальной странице Кочаряна в Facebook, он обвинил власти Армении в продвижении «ложных нарративов» в отношении России, используя «всю пропагандистскую машину».



«Главная цель — раздуть антироссийские настроения и посеять недоверие к России», — сказал Кочарян.



В начале мая спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что Россия ведет против Армении «гибридную войну», и «предупредил», что она «станет еще более активной в 2026 году», когда в Армении пройдут парламентские выборы.



Кроме того, он обвинил Кочаряна в том, что тот «имеет статус российского шпиона в Армении» и «преследует российские интересы и оказывает услуги только в этом направлении».





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