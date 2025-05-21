

Саакашвили: Решение Апелляционного суда представляет собой беспрецедентное нарушение прав человека

21.05.2025 16:02





Решение Апелляционного суда от 16 мая является беспрецедентным и представляет собой беспрецедентное нарушение прав человека, написал в социальных сетях третий президент Грузии Михаил Саакашвили.



По его словам, ему даже было отказано в элементарных процессуальных правах в суде.



«Решение Апелляционного суда от 16 мая является беспрецедентным и представляет собой беспрецедентное нарушение прав человека.



Мне даже было отказано в элементарных процессуальных правах в суде, поскольку мне не предоставили возможность обсудить незаконность и необоснованность решения суда первой инстанции на открытом заседании.



Они боятся света, появляющегося во тьме, поэтому держат меня в плену, а теперь не только ограничили мое право на справедливый суд, но и попрали фундаментальные права человека. Кроме того, были ограничены и мои основные процессуальные права», — написал Михаил Саакашвили.



17 марта судья приговорил Михаила Саакашвили к 4,6 годам лишения свободы за незаконное пересечение границы. Его также приговорили к 8 годам лишения свободы за хищение бюджетных средств, в результате чего его общий срок лишения свободы составил 12,6 года. Апелляционный суд оставил решение первой инстанции в силе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





