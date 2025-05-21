

ЦИК: Видеосъёмка со специально отведённого места уполномоченными лицами — законное действие

21.05.2025 16:59





В заявлении ЦИК Грузии говорится, что распространяется манипуляционная информация, касающаяся видеосъёмки на избирательных участках.



«Избирательная администрация реагирует на очередную манипуляционную информацию, распространённую в эфире телекомпании «ТВ Пирвели», цель которой — дискредитация избирательной комиссии. Это продолжается по уже известной схеме, при поддержке некоторых предвзятых НПО и политических партий, которые пытаются манипулировать общественным мнением и вводить в заблуждение международных партнёров. Это не первый случай дезинформации со стороны указанной телекомпании. Мы напоминаем обществу, что по обращениям ЦИК Хартия журналистской этики в ряде случаев признала нарушения».



ЦИК подчёркивает, что фото- и видеосъёмка на участках регулируется законом и разрешена всем уполномоченным лицам — политическим субъектам, СМИ и наблюдателям — при соблюдении правил. Однако, по их словам, некоторые лица представляют это искаженными интерпретациями и подвергают критике видеокамеры, установленные в соответствии с законом.



Особую тревогу вызывает, по словам ЦИК, то, что те, кто сейчас критикует законную практику, ранее сами нарушали правила и осуществляли съёмку вне специально отведённых мест, в том числе во время голосования, нарушая закон и принципы защиты персональных данных. Именно из-за таких нарушений ЦИК несколько недель назад уточнил регуляции, касающиеся видеосъёмки.



«Видеосъёмка со специально отведённого уполномоченными лицами места — законное действие. Поднимать ажиотаж по этому поводу, особенно со стороны тех, кто сам нарушал правила, — это манипуляция и неприемлемо для избирательной комиссии», — подчёркивается в заявлении.



Также ЦИК отмечает, что обвинения в том, будто камеры могли фиксировать волеизъявление избирателей и использоваться для контроля, беспочвенны и не соответствуют правовой реальности, поскольку законодательство не устанавливает технические параметры камер и не уполномочивает ЦИК их ограничивать.



Кроме того, в заявлении напоминается, что эти камеры использовались и на выборах 2021 года для повышения прозрачности — тогда они фиксировали процесс подсчёта голосов, а видео выкладывались в открытый доступ на платформе Google. Это тогда не вызвало нареканий ни у одной из сторон.



В завершение ЦИК заявляет:



«Фото- и видеосъёмка на участках допустима только в условиях, предусмотренных законом. Комиссия действует исключительно в рамках законодательства и не поддаётся на манипуляции или технические домыслы. В случае нарушений конфиденциальности или порядка — предпринимаются соответствующие меры. Мы призываем все стороны воздержаться от распространения дезинформации и попыток дискредитации. ЦИК продолжит отстаивать верховенство закона и обеспечивать прозрачный и справедливый избирательный процесс в соответствии с действующим законодательством и международными стандартами».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





