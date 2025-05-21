

АМЮГ: закон FARA — оружие наказания гражданского общества в Грузии

21.05.2025 17:36





Неправительственная организация АМЮГ («Ассоциация молодых юристов Грузии») заявляет, что принятый 2 апреля этого года парламентом закон FARA становится оружием для наказания гражданского общества Грузии.





НПО подтверждает, что текст закона почти идентичен американскому FARA, но содержание и цель закона в грузинских реалиях полностью меняются. АМЮГ отмечает, что в США закон FARA:



- намеренно не распространяется на неправительственный сектор, СМИ или организации, которые служат общественным интересам, а только к тем субъектам, которые «непосредственно подчиняются задачам и влиянию иностранного государства»;



- кроме того, американская модель сопровождается сильными институциональными механизмами защиты – независимой судебной системой, прокуратурой и надзором.



В Грузии обеспечение соблюдения FARA было передано Антикоррупционному бюро, которое не является независимым учреждением.



«Оно, как и судебная система и прокуратура, находится под влиянием правящей партии. В этих условиях закон в Грузии становится оружием для наказания гражданского общества, неправительственного сектора и голоса критиков. Международные партнеры, включая ОБСЕ, уже указали на это. По их мнению, закон ограничивает свободу выражения мнений, ассоциаций и мирных собраний», — отмечается в заявлении НПО.



Организация отмечает, что принятие закона не служит прозрачности, а ставит целью ограничение независимог гражданского сектора.



«В отсутствие жестких санкций и альтернатив финансирования, доступных на национальном уровне, задействование закона в соответствии с интерпретацией «Грузинской мечты» практически означает запрет гражданского сектора», — отметили в АМЮГ.



Напомним, закон FARA был утвержден в окончательном чтении парламентом Грузии в начале апреля 2024 года — это дословный перевод американского закона FARA (Foreign Agents Registration Act) — «Акт о регистрации иностранных агентов».



В документе определены понятия агента иностранного принципала (физическое или юридическое лицо, уполномочивающее другое лицо действовать в качестве агента — ред.) и иностранной силы.



Законопроект регулирует следующие вопросы:



вопрос регистрации субъекта в качестве агента иностранного принципала;

вопрос обеспечения публичности заявления о регистрации в качестве агента иностранного принципала и других соответствующих документов;

вопрос подачи ежегодной финансовой декларации субъектом, зарегистрированным в качестве агента иностранного принципала;

вопрос об аннулировании регистрации субъекта, зарегистрированного в качестве агента иностранного принципала;

вопрос о проведении мониторинга в целях выявления агента иностранного принципала или проверки соблюдения требований, указанных в законопроекте.

В законопроекте также определяется уголовная ответственность за уклонение от регистрации в качестве агента иностранного принципала или несоблюдение соответствующих требований, указанных в законопроекте.



Обеспечивать исполнение закона поручено Антикоррупционному бюро.





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