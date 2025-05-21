

Глава МИД Литвы предостерегает от нормализации отношений с властями «Грузинской мечты»

21.05.2025 17:40





Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис предупредил, что отношения с властями «Грузинской мечты» на любом дипломатическом уровне не следует устанавливать до тех пор, пока они не начнут придерживаться демократических принципов. По его словам, Евросоюз упустил возможность ввести санкции в период упадка демократии в стране.



В интервью Радио Свободная Европа/Радио Свобода, опубликованном 20 мая, Будрис заявил, что Евросоюз не смог решительно отреагировать на нападения властей Грузии на гражданское общество, фальсификацию выборов и применение силы против мирных протестующих.



«Думаю, что мы упустили возможность послать власти Грузии более сильный сигнал о выбранном ими пути», в том числе посредством санкций, — сказал Будрис, имея в виду законодательство, направленное против НПО, нарушения на выборах и жестокие разгоны демонстраций. Он охарактеризовал действия властей как «пересечение красной линии». Министр также отметил, что «тогда мы упустили возможность. Было ясно, что это продолжится откатом, дальнейшим урезанием и ограничением демократических свобод, и это ограничит наши возможности и пространство для сотрудничества между Евросоюзом и Грузией, и, к сожалению, именно это и происходит».



Отметив, что подавляющее большинство населения Грузии по-прежнему поддерживает интеграцию в ЕС, Будрис заявил, что правительство должно предпринять конкретные шаги для восстановления демократического пути страны. «Поэтому Литва вновь заявляет, что наилучшим выходом из этой ситуации является организация честных выборов и возвращение к тому положению, в котором мы были. А также отзыв законодательства, ограничивающего деятельность политической оппозиции, а также неправительственных организаций. Если этого не произойдет, мы движемся в очень плохом направлении, и теперь вся ответственность за это лежит на властях Грузии», — заявил министр.



На вопрос о том, должны ли лидеры ЕС, такие как вице-президент Еврокомиссии Кая Каллас и комиссар Марта Кос, сотрудничать с «де-факто правительством в Тбилиси», Будрис отверг идею нормализации в нынешних обстоятельствах, заявив, что «пока европейская перспектива все еще актуальна, мы не можем сотрудничать и нормализовать нынешнюю ситуацию». Он добавил: «поэтому я не вижу смысла продолжать это».



Он также заявил, что будущее сотрудничество будет рассматриваться только в том случае, если отношения между ЕС и Грузией будут «фундаментально пересмотрены» и восстановлены демократические условия.



«Если мы все переформулируем и наше сотрудничество будет иметь другой статус, то в будущем можно будет рассмотреть подобные подходы», — отметил Будрис, — «Однако перспектива европейского пути Грузии все еще существует — мы не можем ее перекраивать, потому что сейчас мы говорим о европейских ценностях», — сказал он, назвав свободные и справедливые выборы, демократические институты и свободу деятельности неправительственных организаций. «Это основные принципы, которых они должны придерживаться, и если мы отложим это в сторону, что останется в нашей повестке дня?».



Премьер-министр «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе на пресс-конференции 21 мая отреагировал на заявление Будриса: «Министерства иностранных дел Литвы не существует, это обычное подразделение Дип стейт».



Литва была одним из первых государств-членов ЕС, жестко отреагировавших на отход Грузии от демократии. В ответ на жестокое подавление мирных демонстрантов во время протестов в ноябре-декабре 2024 года Литва ввела ограничения на поездки должностных лиц «Грузинской мечты» за их участие в подавлении и содействие откату демократии.



Источник: Civil Georgia

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