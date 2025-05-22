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США имеют варианты усиления санкций против РФ, если это будет необходимо - Рубио
22.05.2025 00:01
США имеют варианты для усиления санкционного давления на Россию в случае, если попытки достичь мира путем переговоров не сработают, заявил государственный секретарь Марко Рубио в выступлении перед парламентом в среду.
"Я думаю, президент четко дал понять, что он понимает, что имеет варианты усиления санкций против России, если это будет необходимо. Он бы предпочел, чтобы они согласились на мирное соглашение, и это процесс попыток поощрить его (Владимира Путина -ИФ-У) достичь мира, если в конце концов это не сработает. Президент публично заявил, что он прекрасно знаком с вариантами санкций, разрушительными вариантами санкций", - заявил Рубио.
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