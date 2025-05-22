

Мака Бочоришвили: Приоритеты нашего правительства совпадают с приоритетами США

22.05.2025 10:35





maka bochorishvili новости Грузия-США, Джо Уилсон, Мака Бочоришвили, Марко Рубио

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Мака Бочоришвили: приоритеты нашего правительства совпадают с приоритетами США

SOVAОт SOVA 1 час назад

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«Не существует определенной позиции в отношении Грузии», — так Мака Бочоришвили — министр иностранных дел, чью легитимность не признают пятый президент, оппозиция и значительная часть общественности, прокомментировала ответ госсекретаря США Марко Рубио на вопрос, связанный с «Грузинской мечтой», на слушаниях в Палате представителей США.



«Прежде чем говорить об ответе Рубио, нам, наверное, следует упомянуть вопрос, который был поднят в Конгрессе, и как этот вопрос был сформулирован и задан. Вопрос был задан Джо Уилсоном, который нам хорошо известен, который был построен на полностью дезинформационном нарративе.



Каждое предложение или каждое слово, которое было высказано в отношении Грузии, было полностью дезинформацией, оно абсолютно не соответствует действительности, и ни одна из высказанных им позиций не соответствует истине. Поэтому, прежде всего, нам, наверное, следует оценить контекст, в котором вопрос Грузии был упомянут на слушаниях в Конгрессе. Он высказал неверную информацию относительно выборов и, конечно же, относительно правительства.



Если мы рассмотрим вопрос Уилсона, где в Грузии находится антиамериканское правительство? Сегодня приоритеты нашего правительства, если смотреть идеологически, полностью совпадают с приоритетами новой администрации США, и на этом фоне, конечно, когда мы оцениваем ответ Рубио, мы должны смотреть на общий контекст, на что шла дискуссия, на чем был сделан общий акцент», — заявила Мака Бочоришвили в эфире телекомпании Rustavi 2.



Напомним, Госсекретарь США Марко Рубио ответил на вопрос конгрессмена Джо Уилсона: «Соответствует ли нашим национальным интересам, чтобы антиамериканское правительство управляло важной частью мира?».



Конгрессмен Уилсон сначала рассказал о «фальсификации выборов», о «криминализации» cвязей с США в обмен на интересы Китая, а также о продолжающихся демонстрациях протеста, которые длятся почти 200 дней.



Госсекретарь США отметил, что цель Вашингтона — следовать национальным интересам Америки. И если «существование антиамериканского правительства» в важном регионе мира не представляет интерес США, то «мы предпримем соответствующие действия, чтобы это правительство понесло издержки».





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