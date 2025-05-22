

На площади Свободы ведется подготовка к Дню независимости

22.05.2025 11:17





Военнослужащие Сил обороны Грузии провели первую репетицию на площади Свободы в рамках подготовки к мероприятиям по случаю Дня независимости.



За процессом подготовки главного национального события с участием военных наблюдал командующий Силами обороны, генерал-майор Георгий Матиашвили. На репетиции также присутствовали заместители министра обороны — Григол Гиоргадзе и Серго Джанелидзе, а также руководители различных командований Сил обороны.



Репетицию также прошли новобранцы Национальной службы военного призыва, которые готовятся к принесению военной присяги 26 мая, в День независимости.



Кроме площади Свободы, новобранцы принесут присягу ещё в пяти различных исторических местах. В День независимости традиционно будет организована выставка военной техники, вооружения и экипировки в 21 городе и муниципалитете Грузии: в Тбилиси, Гори, Ахалцихе, Мцхете, Рустави, Кутаиси, Зугдиди, Озургети, Поти, Местиа, Амбролаури, Батуми, Телави, Ахалкалаки, Марнеули, Сенаки, Самтредиа, Багдати, Чхороцху, Абаша и Мартвили.





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