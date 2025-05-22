Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

На площади Свободы ведется подготовка к Дню независимости


22.05.2025   11:17


Военнослужащие Сил обороны Грузии провели первую репетицию на площади Свободы в рамках подготовки к мероприятиям по случаю Дня независимости.

За процессом подготовки главного национального события с участием военных наблюдал командующий Силами обороны, генерал-майор Георгий Матиашвили. На репетиции также присутствовали заместители министра обороны — Григол Гиоргадзе и Серго Джанелидзе, а также руководители различных командований Сил обороны.

Репетицию также прошли новобранцы Национальной службы военного призыва, которые готовятся к принесению военной присяги 26 мая, в День независимости.

Кроме площади Свободы, новобранцы принесут присягу ещё в пяти различных исторических местах. В День независимости традиционно будет организована выставка военной техники, вооружения и экипировки в 21 городе и муниципалитете Грузии: в Тбилиси, Гори, Ахалцихе, Мцхете, Рустави, Кутаиси, Зугдиди, Озургети, Поти, Местиа, Амбролаури, Батуми, Телави, Ахалкалаки, Марнеули, Сенаки, Самтредиа, Багдати, Чхороцху, Абаша и Мартвили.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна