

Из Грузии выдворены 15 иностранцев

22.05.2025 11:19





В тесном сотрудничестве с Департаментом миграции МВД Грузии и соответствующими подразделениями министерства, в рамках комплексных мер, принятых за последние дни, из Грузии были выдворены 15 иностранных граждан.



По информации МВД, из Грузии были выдворены 15 граждан Турции, Нигерии, Туркменистана, Китая, Индии, Иордании, Египта, Румынии, Бангладеш, Ливана, Ирана и России. В соответствии с действующим законодательством высланным лицам запрещен въезд в страну.



«Департамент миграции МВД Грузии является органом, ответственным за борьбу с незаконной миграцией внутри страны. Одной из его компетенций является выявление иностранных граждан, находящихся в Грузии без законных оснований, и осуществление их выдворения из Грузии», — говорится в информации.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





