

Постоянная делегация парламента отбыла на весеннюю сессию Парламентской ассамблеи НАТО

22.05.2025 11:42





Постоянная делегация парламента Грузии отбыла в Соединенные Штаты Америки для участия в Парламентской ассамблее НАТО.



Весенняя сессия Парламентской ассамблеи НАТО пройдет в Дейтоне, штат Огайо, с 22 по 26 мая.



«Весенняя сессия Парламентской ассамблеи НАТО является важной парламентской платформой для представления позиции Грузии по вопросам региональной безопасности», — заявил глава постоянной делегации и председатель парламентского комитета по образованию, науке и делам молодежи Гиви Миканадзе.



Согласно повестке дня весенней сессии, будут обсуждаться вопросы безопасности глобального и регионального значения. Особое внимание будет уделено региону Черного моря и продолжающейся российской военной агрессии в Украине. В ходе сессии депутаты Европарламента также обсудят пути укрепления демократической устойчивости и рассмотрят прогресс, достигнутый в Балканском регионе к 30-й годовщине Дейтонского мирного соглашения.



В состав парламентской делегации входят: председатель комитета по европейской интеграции Леван Махашвили и первый заместитель председателя комитета по внешним связям Мариам Лашхи.





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