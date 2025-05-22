

Папуашвили: Вызывает тревогу тот факт, что посольство ЕС до сих пор не осудило насилие и дезинформацию

22.05.2025 11:43





Шалва Папуашвили – спикер парламента Грузии, легитимность которого не признают пятый президент, оппозиция и значительная часть общественности, обвиняет посольство Евросоюза в «поддержке экстремизма»:



«Называть избранный народом парламент «нелегитимным», наряду с дезинформацией, является отрицанием демократических институтов. Целью непризнания демократии является создание идеологической базы и видимой легитимности экстремизма.



Крупнейшим спонсором НПО, Ассоциации молодых юристов Грузии и Центра социальной справедливости, является посольство Европейского Союза. Посольству необходимо определиться, намерено ли оно реагировать на трату денег граждан ЕС на поддержку экстремизма.



Вызывает тревогу тот факт, что посольство ЕС до сих пор ни разу (!) не осудило насилие, ненависть и дезинформацию, исходящие от финансируемых им структур.



Ответственное донорство — это не выбор, а международное правовое обязательство, подкрепленное Парижской декларацией об эффективности внешней помощи. Его нарушение является нарушением международного порядка, основанного на правилах», — написал Папуашвили.



Источник: СОВА

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