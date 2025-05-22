

Посол Германии в Грузии прокомментировал инцидент, произошедший в Батуми

22.05.2025 11:43





Посол Германии в Грузии прокомментировал инцидент, произошедший в Батуми, где Петера Фишера, который находился там вместе со своей супругой, оскорбил один из граждан страны.



«В Батуми мы с женой гуляли возле рыбного рынка, как вдруг появился какой-то парень и начал на меня кричать…



Я благодарен за послания солидарности. Подобные инциденты не могут повлиять на отношения между Грузией и Германией. Надо сказать, что наша дружба в настоящее время проблематична, но наше предложение дружбы остается в силе.



Я хочу сказать, что для партнерства нужны две стороны. Мы не изменили свою позицию, мы предлагаем членство в ЕС, у нас хорошее партнерство на протяжении 20 лет, и мы хотим его продолжать», — добавил дипломат.





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