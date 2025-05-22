

Трамп заявил европейским лидерам, что Путин не прекратит войну в Украине

22.05.2025 11:51





Президент США Дональд Трамп сообщил европейским лидерам после телефонного разговора с Владимиром Путиным 19 мая, что российский президент не собирается заканчивать войну в Украине, поскольку считает, что он побеждает в ней, рассказали Wall Street Journal (WSJ) три осведомленных источника. Как отмечает издание, европейские лидеры догадывались об этом, но впервые услышали подтверждение своим предположениям из уст Трампа. В то же время утверждение главы Белого дома противоречило его публичным заявлениям о том, что Путин искренне стремится к миру.



Также Трамп отказался усилить санкционное давление на Россию, хотя еще за день до разговора с Путиным дал понять европейским лидерам, что, если российский президент откажется от прекращения огня, он введет новые санкции. Вместо этого Трамп призвал продолжить переговоры между Россией и Украиной. При этом, как говорили источники New York Times, глава Белого дома сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что ему придется самостоятельно договариваться с Путиным. «Это не моя война. Мы ввязались в то, во что не должны были ввязываться», — отметил президент США.



По словам источников WSJ, новый этап переговоров между Россией и Украиной может пройти в Ватикане в середине июня. Трамп пообещал направить на них госсекретаря Марко Рубио и специального посланника Кита Келллога. Европейские лидеры заявили американскому президенту, что результатом встречи должно быть безусловное прекращение огня. Однако Трамп возразил, отметив, что ему не нравится термин «безусловный», хотя сам в начале мая призывал к «30-дневному безоговорочному прекращению огня». В итоге европейские лидеры уступили ему.



Первые за три года прямые переговоры между Россией и Украиной прошли в Стамбуле 16 мая. На встрече российская делегация во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским потребовала от Киева полностью сдать частично оккупированные Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области, а также пригрозила захватить Сумскую и Харьковскую области, если это требование не будет удовлетворено. Ранее близкие к Кремлю источники Bloomberg говорили, что Путин верит в способность российской армии прорвать украинскую оборону и к концу года полностью захватить четыре региона Украины.





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