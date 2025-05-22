Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Манджгаладзе: Уплата залога не освобождает от уголовного преследования


22.05.2025   12:06


Уплата залога не освобождает от уголовного преследования, начатого режимом, – Не спешите, не надо жертвовать человеком и вычеркивать его, когда вы не знакомы ни с ним, ни с его планами, - так один из лидеров «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе прокомментировал решения лидера партии Георгия Вашадзе об уплате залога в размере 50 000 лари.

По его словам, целью режима является своевременная изоляция конкретных лидеров и их отключение от процесса.

«К вниманию тех людей, которые спешат с арестом Георгия Вашадзе: первое – залог – это предварительная мера пресечения, которая определяет, что ты не намерен бежать и скрываться.

Второе - уплата залога не освобождает тебя от уголовного преследования, начатого режимом. Процесс продолжается, и я уверен, что долго ждать вам не придется.

Третье - целью режима является своевременная изоляция конкретных лидеров и их отключение от процесса. Просто вдумайтесь, такие же цели и задачи, каким образом могут быть и у вас.

Четвертое – принципиальность также означает делать то, что ты считаешь правильным, а не прогибаться под то, кто и что скажет.

И, пятое - не спешите, не надо жертвовать человеком и вычеркивать его, когда вы не знакомы ни с ним, ни с его планами»,- заявил Манджгаладзе.

Напомним, что по делу о неявке Георгия Вашадзе на заседание Временной следственной комиссии парламента Грузии 23 апреля в качестве меры пресечения для последнего была избрана уплата залога в размере 50 000 лари. Сроком внесения залога было определено 30 дней.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна