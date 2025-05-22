

Манджгаладзе: Уплата залога не освобождает от уголовного преследования

22.05.2025 12:06





Уплата залога не освобождает от уголовного преследования, начатого режимом, – Не спешите, не надо жертвовать человеком и вычеркивать его, когда вы не знакомы ни с ним, ни с его планами, - так один из лидеров «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе прокомментировал решения лидера партии Георгия Вашадзе об уплате залога в размере 50 000 лари.



По его словам, целью режима является своевременная изоляция конкретных лидеров и их отключение от процесса.



«К вниманию тех людей, которые спешат с арестом Георгия Вашадзе: первое – залог – это предварительная мера пресечения, которая определяет, что ты не намерен бежать и скрываться.



Второе - уплата залога не освобождает тебя от уголовного преследования, начатого режимом. Процесс продолжается, и я уверен, что долго ждать вам не придется.



Третье - целью режима является своевременная изоляция конкретных лидеров и их отключение от процесса. Просто вдумайтесь, такие же цели и задачи, каким образом могут быть и у вас.



Четвертое – принципиальность также означает делать то, что ты считаешь правильным, а не прогибаться под то, кто и что скажет.



И, пятое - не спешите, не надо жертвовать человеком и вычеркивать его, когда вы не знакомы ни с ним, ни с его планами»,- заявил Манджгаладзе.



Напомним, что по делу о неявке Георгия Вашадзе на заседание Временной следственной комиссии парламента Грузии 23 апреля в качестве меры пресечения для последнего была избрана уплата залога в размере 50 000 лари. Сроком внесения залога было определено 30 дней.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





