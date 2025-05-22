

НПО требуют от Конституционного суда признать недействительным закон об иноагентах

22.05.2025 12:16





Неправительственные организации Ассоциация молодых юристов Грузии, «Студия Монитор» и «Новости Грузии» подали иск в Конституционный суд с требованием признать недействительным «Закон о регистрации иностранных агентов» и приостановить действие соответствующих статей закона до разрешения спора.



По мнению GYLA, в конституционной жалобе утверждается, что, помимо нечетких норм, субъектам, реализующим закон (Антикоррупционному бюро, прокуратуре, суду), предоставлены несбалансированные полномочия, что увеличивает риски произвольного применения закона.



«Положения Закона FARA «Грузинской мечты» настолько расплывчаты, что создают реальную угрозу его использования для того, чтобы заставить замолчать и наказать независимые организации и отдельных лиц. Это подтверждается широкими толкованиями, которые глава Антикоррупционного бюро сделал в отношении этого закона за последние два дня.



Во избежание немедленного и непоправимого вреда, возникающего в результате принятия закона, Конституционный суд обязан приостановить действие оспариваемых норм», — пишет АМЮГ.





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