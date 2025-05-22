

Режим «Грузинской мечты» преследует оппозиционных политиков - заявление НПО

22.05.2025 13:29





«Грузинская мечта» пытается подавить продолжающиеся в стране протесты, силой добиться легитимности парламента и устранить демократических прозападных оппозиционных политиков, говорится в совместном заявлении 15 авторитетных неправительственных организаций. Гражданский сектора призывает международные организации строго оценить ситуацию, а ОБСЕ/БДИПЧ — провести мониторинг уголовных процессов над политзаключенными:



«Режим «Грузинской мечты» преследует оппозиционных политиков за то, что они не явились в неконституционную следственную комиссию незаконного парламента. С помощью санкционированной системы правосудия режим пытается подорвать продолжающиеся в стране протесты, принудительно легитимизировать парламент и устранить с поля демократических, прозападных оппозиционных политиков.



После масштабной фальсификации парламентских выборов 2024 года все члены парламента, за исключением представителей «Грузинской мечты», отказались от своих мандатов и бойкотировали парламентскую деятельность. По данным миссии по наблюдению за выборами ОБСЕ/БДИПЧ, по сравнению с предыдущими парламентскими выборами эти выборы не были конкурентными, а основные свободы не были обеспечены. Согласно докладу Парламентской ассамблеи Совета Европы, нарушения, выявленные на выборах 26 октября, повлияли на справедливость избирательного процесса и легитимность результатов. Учитывая это, в январе 2025 года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, призывающую к проведению новых парламентских выборов в Грузии. Аналогичный призыв прозвучал и в Европейском парламенте.



В рамках нелегитимного парламента, в нарушение требований Конституции Грузии, режим «Грузинской мечты» создал так называемую Временную следственную комиссию. Согласно Конституции Грузии, представительство оппозиции во временной комиссии не должно составлять менее половины от общего числа членов комиссии. Однако поскольку никто, кроме «Грузинской мечты», не признает легитимность парламента, то и оппозиции, которая была бы представлена ​​в следственной комиссии, нет. Соответственно, создание однопартийной временной следственной комиссии является прямым нарушением Конституции Грузии.



Целью неконституционной временной следственной комиссии является прикрытие преступных действий режима «Грузинской мечты» преступными действиями старой власти, одновременно манипулируя информацией с использованием пропагандистских методов. Кроме того, с помощью этой неконституционной комиссии «Грузинская мечта» создает иллюзию того, что некий политический процесс или дебаты происходят в нелегитимном парламенте, лишенном политики.



В рамках работы нелегитимной парламентской антиконституционной комиссии были вызваны оппозиционные политики, бывшие политики, представители неправительственных организаций, журналисты и представители других профессий. Из-за страха перед уголовной ответственностью людей вызывают в неконституционную комиссию, чтобы незаконный парламент мог принудительно обрести легитимность посредством их показаний.



Прокуратура Грузии возбудила уголовные дела в отношении лиц, не явившихся в незаконную парламентскую антиконституционную комиссию, ведомство уже обратилось в суд с ходатайством об избрании им меры пресечения. Целью этого является устранение из политической и общественной жизни оппозиционных членов парламента и лиц, неприемлемых для режима «Грузинской мечты». Генеральный прокурор Грузии и лидеры т.н. клана находятся под санкциями Великобритании, США и различных европейских стран. Основанием для санкций является подчинение независимых систем правосудия «Грузинской мечте» и массовые нарушения прав человека.



Парламентская ассамблея Совета Европы в своей резолюции от 10 апреля 2025 года осудила создание парламентской комиссии нелегитимным парламентом ввиду его широких полномочий. Кроме того, Ассамблея выразила обеспокоенность уголовным преследованием представителей оппозиции и гражданского общества. Особое внимание было уделено вызову в Комиссию бывших членов Парламентской ассамблеи Совета Европы в связи с исполнением ими своих обязанностей в качестве членов Парламентской ассамблеи, и отмечено, что данное действие противоречит обязательствам Грузии перед Советом Европы.



В условиях, когда все государственные институты в Грузии контролируются режимом «Грузинской мечты», мы призываем международные организации дать строгую оценку политическому преследованию оппозиционных политиков, бывших политиков, представителей неправительственных организаций, журналистов и представителей других профессий. Мы также призываем их использовать имеющиеся в их распоряжении международные и внутренние правовые механизмы, чтобы привлечь режим «Грузинской мечты» к юридической ответственности за массовые нарушения прав человека и нарушения принципов демократического государства.



Кроме того, мы призываем ОБСЕ/БДИПЧ незамедлительно начать мониторинг уголовных процессов над политзаключенными в соответствии с призывом президента Грузии Саломе Зурабишвили», — говорится в заявлении.





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