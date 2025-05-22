

Это был очень негрузинский поступок - посол Германии об инциденте в Батуми

22.05.2025 14:21





Посол Грузии в Германии Петер Фишер рассказал телекомпании Formula об инциденте произошедшем в Батуми. 18 мая в приморском городе бывший военнослужащий, предположительно сторонник «Грузинской мечты» Валерий Кочиашвили, словесно оскорбил посла. Посол находился в Батуми вместе с австрийским депутатом Европарламента и планировал присутствовать на судебном заседании по делу журналистки Мзии Амаглобели.



«Я гулял с женой по Батуми. Появился мужчина и начал кричать. Грузинская женщина и мужчина, которые были с нами, сказали ему успокоиться и уйти. Другие грузины, стоявшие вокруг нас, призывали к тому же. Успокаивает то, что к нему никто не присоединился, и все, кто там был, сказали ему, что он ошибается. И он ушел… Это был совершенно негрузинский поступок», — заявил Фишер.



До этого комментария посольство Германии в Грузии распространило заявление следующего содержания:



«Посольство хотело бы поблагодарить тех грузин, которые оказались свидетелями инцидента и поддержали посла в этой ситуации как гостя их города. После того, как стоявшие вокруг грузины указали г-ну Кочиашвили на его недостойное поведение, он быстро покинул место происшествия. Полиции на месте происшествия не было».





После того, как факт словесных оскорблений в адрес посла Германии был предан огласке, Шалва Папуашвили - спикер парламента, легитимность которого не признают пятый президент, оппозиция и часть общества, опубликовал в соцсетях пост, в котором обвинил западных дипломатов в оказании давления на грузинский суд, а посла Германии — в нарушении конституции Германии и отрицании исторического контекста.



«Несколько дней назад он (посол Германии) записал интервью на фоне плаката «Свобода Мзии (Амаглобели)». Таким образом он явно передал свое настроение судье, за судебным процессом которого, по его собственному утверждению, он наблюдал. Учитывая, что посол не говорит по-грузински и никто в зале ему не переводил, становится ясно, что целью этого «наблюдения» было не разобраться в деталях судебного процесса, а показать судье, что за ним следит «большой брат» и что если он не примет нужного решения, то пожнет плоды. Тем более, что посол Германии сидел рядом со своим эстонским коллегой, правительство которого запретило этому судье въезд в Эстонию за то, что он не принимал решений, которые нравились эстонскому правительству. Конечно, и такое «наблюдение» за судебным процессом, и появление посла Германии на фоне этого лозунга — это давление на судебную систему, что является явным нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях».



Инцидент прокомментировала и пятый президент Грузии. Саломе Зурабишвили назвала произошедшее «большим оскорблением нашей страны, которая за последние 30 лет получила колоссальную помощь от Германии по всем направлениям».





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