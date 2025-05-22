

Вольский: Литва не имеет никакого основания предъявлять нам претензии

22.05.2025 15:15





Я не считаю, что решение правительства Литвы основано на принципиальном соображении, касающемся выборов, защиты прав человека или любого другого вопроса – Я думаю, это двойная игра, в значительной степени, обусловлена определенным политическим сценарием, разработанным для смены власти в нашей стране, - указанное заявление в беседе с журналистами сделал первый вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский.



По его словам, «Литва, состоящая в интенсивных торговых отношениях с Россией, не имеет никакого основания предъявлять претензии нашей стране».



«Я не считаю, что решение правительства Литвы основана на принципиальном соображении, касающемся выборов, защиты прав человека или любого другого вопроса, которые были задекларированы, так как электронные выборы не могут быть сфальсифицированы, внешний курс нашей страны не менялся, а о правах человека они не вспоминали, когда людей в Грузии убивали, пытая. Исходя из этого, думаю, это двойная игра, в значительной степени, обусловлена определенным политическим сценарием, разработанным для смены власти в нашей стране. Прибытие сюда их министра иностранных дел, и его призывы к кровопролитию также было обусловлены именно этим. Литва, состоящая в интенсивных торговых отношениях с Россией, не имеет никакого основания предъявлять претензии нашей стране. Так что, это – политическая конъюнктура. С одной стороны, понятно, однако, с другой стороны, следует отметить несправедливость и ее темную, конспиративную часть», - заявил Вольский.





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