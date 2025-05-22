

Папуашвили: Решение Литвы является грубым нарушением соглашения о безвизе

22.05.2025 15:24





Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили прокомментировал решение Литвы об отмене безвизового режима для владельцев дипломатических и служебных паспортов граждан Грузии.



Как пишет Шалва Папуашвили в социальной сети, данное решение является грубым нарушением международного соглашения, заключённого в 2010 году между Европейским союзом и Грузией об упрощении процедуры выдачи виз, и не имеет юридического основания.



«Нужно понимать, что это решение — грубое и не имеющее юридической основы нарушение международного соглашения 2010 года между ЕС и Грузией об упрощении процедуры выдачи виз. Важно, чтобы Европейский союз и его государства-члены уважали свои международно-правовые обязательства и международный порядок, основанный на правилах.



P.S. Следует также помнить, что по соглашению 2010 года безвизовое передвижение было предоставлено исключительно элите диктаторского режима Саакашвили, в то время как обычные граждане не имели безвизового режима ещё 7 лет. Только в 2017 году, благодаря усилиям правительства «Грузинской мечты», безвизовый режим был открыт и для обычных граждан», — написал Шалва Папуашвили.







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