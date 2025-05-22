

Посольство США в Грузии обнародовало точный перевод заявления госсека США Марко Рубио во время выступления в Палате представителей Конгресса США

22.05.2025 16:12





Посольство США в Грузии обнародовало точный перевод заявления госсека США Марко Рубио во время выступления в Палате представителей Конгресса США и его ответа на вопрос конгрессмена Джо Уилсона.«Вопрос конгрессмена Джо Уилсона: «Что под Вашим руководством будет сделано для помощи Госдепу США для того, чтобы от имени грузинского народа на антиамериканскую «Грузинскую мечту» была возложена реальная ответственность?»



Государственный секретарь Рубио: «Я вернусь к том, о чем говорил во вступительном заявлении, целью США являются национальные интересы нашей страны, поэтому, мы будем руководствоваться тем и зададимся вопросом о том, входит ли в наши национальные интересы то, что антиамериканское правительство правит значительной частью мира? Если нет, мы примем соответствующие меры для того, чтобы на это правительство была возложена надлежащая ответственность. В настоящее время указанный вопрос находится в процессе оценки, и мы рассматриваем пути. В настоящий момент я не имею конкретного заявления о том, что мы планируем сделать, хотя, могу сказать, что он в процессе рассмотрения.



Еще раз, это хороший пример того, почему мы обращаемся к нашим региональным бюро и местному представительству, чтобы получить рекомендации в связи с мерами, на которые правительство, антиамериканское правительство произведет наибольшее реагирование».





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