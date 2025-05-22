

Угулава: Мы наблюдаем за хроникой объявленных арестов

22.05.2025 16:13





Суд превратили в крепость, все двери закрыты. Видимо, они собираются арестовать в зале суда Зураба Джапаридзе, это нынешняя тюрьма - государство – указанное заявление в беседе с журналистами сделал оппозиционный политик Гиги Угулава.



По его словам, это – не суд, «это - корпорация монстров, которая делает то, что ей велят».



«Сегодня здесь, в суде, происходят намного еще больше тяжелые события. Практически, мы наблюдаем за хроникой объявленных арестов. Видимо, они собираются задержать и Зураба Джапаридзе, и мы видим, что происходит в суде. Его превратили в крепость. Все двери закрыты. Полностью, со всей Восточной Грузии, сняты сотрудники полиции, и они находятся здесь. Это нынешняя тюрьма - государство.



Чем дольше будут продолжаться это насилие и маразм, его итогом будет только одно. Чем больше «Грузинская мечта» будет вести себя подобным образом, чем дольше она будет осуществлять насилие, тем более болезненным и жестоким будет конец Иванишвили и его режима. Это - логика, которую в мировой истории не удалось избежать еще никому. Хорошо запомните сегодняшний день! Будет продолжено насилие, к сожалению, продолжатся и аресты, однако конец для Иванишвили будет жестоким. Это насилие порождает такую ненависть, которая страшной тучей нависнет над их семьями и всеми. Это должны осознать все, кто принимает подобные решения и вершит насилие над людьми, подвергая их незаконным арестам. Это – не суд, «это - корпорация монстров, которая делает то, что ей велят», - заявил Угулава.





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