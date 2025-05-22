

Представитель ЕС: Посол Евросоюза в Грузии имеет нашу полную поддержку и доверия

22.05.2025 16:23





Посол Евросоюза в Грузии имеет нашу полную поддержку и доверие, его заявления точно отражают и проявляют уважение к позиции Евросоюза, - указанное заявление на пресс-конференции в Брюсселе, отвечая на вопрос корреспондента агентства «Интерпрессньюс» сделала пресс-спикер Европейской комиссии по иностранным делам и политике безопасности Анита Хиппер.



На вопрос, как Европейская комиссия может ответить на заявления представителей грузинских властей о том, что послы европейских стран, а также посол Евросоюза в Грузии вмешиваются во внутренние дела страны, пресс-спикер Европейский комиссии отметила, что все указанные нападки представителей действующих грузинских властей являются безосновательными.



«То, что мы видим со стороны «Грузинской мечты», является явной дезинформацией. Все указанные нападки представителей действующих грузинских властей на посла и ценности Евросоюза являются безосновательными. Разумеется, посол Евросоюза в Грузии имеет нашу полную поддержку и доверие, его заявления точно отражают и проявляют уважение к позиции Евросоюза», - заявила Хиппер.



Кроме того, в ответе на вопрос редактора «Евроскоп» Тамар Нуцубидзе, касающийся критических заявлений премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе в отношении посла Германии в Грузии Петера Фишера, а также МИД Литвы, пресс-спикер Европейской комиссии отметила, что позиция Евросоюза является четкой, и ответ Брюсселя хорошо известен грузинским властям, и выражается он не только заявлениями, но и конкретными действиями.



«Наша позиция в отношении правительства Грузии и «Грузинской мечты» была последовательной и очень четкой. Текущие репрессии, насилие в отношении представителей гражданского общества, журналистов, нападения на оппозицию, язык ненависти, физическое насилие и аресты должны быть прекращены.



Грузинским властям хорошо известны наши посылы, так как мы их четко выражаем не только заявления, но и конкретными действиями. К примеру, мы приостановили все политические контакты на высшем уровне. Мы прекратили помощь грузинскому правительству и переадресовали ее гражданскому обществу.



Мы также нарастили поддержку гражданскому обществу. Вместе с тем, в январе Европейский совет принял решение по дипломатическим паспортам. Это конкретные действия, как реакция на репрессивный режим, установленный правительством [Грузии]»,- заявила Хиппер.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





