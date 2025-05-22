

Возле и внутри здания Тбилисского городского суда периодически происходят столкновения

22.05.2025 16:23





Возле Тбилисского городского суда периодически происходят столкновения между сотрудниками правоохранительных органов и участниками акции протеста. Протестующие требуют позволить им присутствовать на судебном заседании Зураба «Гирчи» Джапаридзе.



По имеющейся информации, одного участника акции увели с места происшествия.



Также происходит противостояние между людьми внутри здания суда и судебными приставами. Они требуют позволить им пройти в зал, но судебный пристав не разрешает этого сделать, мотивируя это тем, что процесс проходит в небольшом зале и все присутствующие не смогут присутствовать.



Доступ в зал суда также ограничен для представителей СМИ.



В настоящее время в Тбилисском городском суде продолжается судебный процесс по делу Зураба «Гирчи» Джапаридзе. В связи с неявкой в ​​Парламентскую временную следственную комиссию 16 апреля Зурабу Джапаридзе была избрана мера пресечения в виде залога в размере 20 000 лари. Срок действия залога Джапаридзе истек 18 мая. На основании апелляции комиссии прокуратура предъявила Джапаридзе обвинение по статье 349 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до одного года, либо лишения права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет.





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