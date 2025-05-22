

Парламент Грузии приступает к рассмотрению инициативы об упразднении Специальной следственной службы

22.05.2025 17:11





Парламент Грузии приступает к рассмотрению инициативы об упразднении Специальной следственной службы. 23 мая законодательный пакет будет рассмотрен комитетами парламента Грузии по юридическим вопросам и по вопросам обороны и безопасности.



Поправки были разработаны депутатами правящей партии «Грузинская мечта». Согласно инициированному пакету, Закон Грузии «О специальной следственной службе» будет объявлен упраздненным. Соответственно, упраздняется и сама служба, а также должности ее главы, первого заместителя и заместителя.



Для указанных должностных лиц, а также сотрудников указанной службы будет определено обязательство по выплате им денежной компенсации.



Согласно законопроекту, уголовные дела, которые относили к ведению Специальной следственной службы, будут переданы в следственное ведение прокуратуры Грузии.



Поправки вносятся в 20 Законов Грузии. Авторами и инициаторами законодательного пакета являются члены парламента Грузии: Арчил Гордуладзе, Торнике Чеишвили, Давид Матикашвили, Тенгиз Щарманашвили, Гурам Мачарашвили, Александр Табатадзе, Рати Ионатамишвили, Акакий Аладашвили и Алуда Гудашаури.





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