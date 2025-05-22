

Саакашвили: Очень важно присутствовать 26 мая, чтобы занять правильную позицию

22.05.2025 18:44





«Несмотря на истеричные информационные провокации, очень важно быть большими 26 мая, чтобы занять правильную позицию», — написал на своей странице в Facebook бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.



Как пишет Саакашвили, независимость Грузии находится под угрозой, и каждый должен стоять на ее страже.



«Отказ от публичного рассмотрения моего дела в апелляционном порядке, что является нарушением всех правовых норм, еще больше изолирует меня. Клептократическая диктатура боится моих публичных появлений. Раньше они отключали звук и искажали изображение, а соединение прерывалось много раз. В последнее время я полностью остался без информационного пространства. Несколько дней назад «суд» отказался меня допустить, а теперь апелляционный суд вообще отказался проводить судебное заседание, чтобы я не явился. Чем больше они это делают, тем больше людей меня поддерживают. Информация об этом до меня до сих пор доходит, и я невероятно благодарен людям за их добрые пожелания.



Несмотря на истеричные информационные провокации, очень важно присутствовать 26 мая, чтобы занять правильную позицию. 26-го числа мы будем праздновать независимость Грузии. Независимость Грузии находится под угрозой, и мы все должны встать на ее защиту!», — пишет Михаил Саакашвили.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





