

Бокучава: платить этот незаконный залог или нет - это очень личный выбор человека

22.05.2025 19:03





«Так называемая следственная комиссия, по сути, комиссия по госизмене, помимо того, что ставит своей целью переписать новейшую историю Грузии на русский лад и обвинить Грузию в войне 2008 года, также преследует цель запугать общественность и нейтрализовать оппонентов», — заявила председатель партии «Единство — Национальное движение» Тина Бокучава.



По ее словам, Зура Джапаридзе является одной из главных мишеней, поскольку он пользуется большой популярностью среди молодого поколения.



«Это те самые люди, которые с величайшим мужеством борются с российским режимом. Они являются главным участником и главным действующим лицом протестных сил. Нейтрализация Зуры Джапаридзе с помощью Комиссии по расследованию государственной измены Цулукиани, конечно, является важной целью для Иванишвили», — заявила Бокучава.



По ее словам, она бы не стала платить залог, но это вопрос личного выбора.



«Если бы я лично столкнулась с этим выбором, я говорила это много раз и скажу еще раз, я бы определенно не платила эту дань Иванишвили. Я ценю мужество Зуры Джапаридзе, но повторяю еще раз, это очень личное решение», — заявила Тина Бокучава.



Для справки, в настоящее время в Тбилисском городском суде продолжается судебный процесс по делу Зураба «Гирчи» Джапаридзе. В связи с неявкой в ​​Парламентскую временную следственную комиссию 16 апреля Зурабу Джапаридзе была избрана мера пресечения в виде залога в размере 20 000 лари. Срок действия залога Джапаридзе истек 18 мая. На основании апелляции комиссии прокуратура предъявила Джапаридзе обвинение по статье 349 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до одного года, либо лишения права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет.







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