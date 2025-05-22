

Ален Берсе: Законы об иностранном влиянии должны проверяться без двойных стандартов

22.05.2025 19:31





«В Европе вводятся законы об иностранном влиянии, эти законы должны проверяться без двойных стандартов, и то, что неприемлемо в Грузии или Венгрии, должно быть оценено таким же образом в Германии и Румынии», — пишет генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе в статье, опубликованной на Euronews. Название статьи: «Демократия — первая линия обороны Европы».



«Законы об иностранном влиянии были представлены по всей Европе. Их намерения могут быть законными. Но, как я ясно дал понять, эти меры не должны использоваться для подавления критики или ограничения гражданского пространства.

Эти законы должны проверяться без двойных стандартов, особенно судами. То, что считается неприемлемым в Грузии или Венгрии, следует оценивать так же в Германии или Румынии, потому что двойные стандарты, реальные или мнимые, разрушают общественное доверие и подрывают авторитет Европы, особенно в глазах глобального Юга», — утверждает Берсе.





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