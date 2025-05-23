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Сотрудника посольства ЕС не впустили в Грузию


23.05.2025   00:22


Сотруднику посольства Европейского Союза в Грузии Саймону Вандербруку отказали во въезде и выслали обратно из аэропорта.

Атташе посольства Евросоюза проживает в Грузии.

В настоящее время он работает над вопросами расширения в посольстве ЕС. Ранее он был сотрудником Миссии наблюдателей Европейского Союза.


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