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Европарламентарий: ЕС должен немедленно ввести санкции против Бидзины Иванишвили
23.05.2025 10:32
Депутат Европарламента Раса Юкнявичене прокомментировала задержание лидера коалиции «За перемены» Зураба Джапаридзе в зале суда. В социальной сети X европейский политик написала:
«Жестокость режима «Грузинской мечты» продолжает расти. Красные линии были пересечены давно, но сегодня они очень тонкие.
Был арестован лидер одной из оппозиционных партий Зураб Джапаридзе.
Европейский Союз и его государства-члены должны немедленно ввести санкции против Бидзины Иванишвили и его друзей», — написала Юкнявичене.
Напомним, суд сменил залог в размере 20 000 лари, избранный в качестве меры пресечения в отношении Зураба Джапаридзе на лишение свободы. Решение вынес судья Тбилисского городского суда Ираклий Швангирадзе, удовлетворив тем самым ходатайство прокуратуры. На Зураба Джапаридзе надели наручники прямо в зале суда.
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