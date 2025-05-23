

Михкельсон: Грузинская диктатура совершила еще одно преступление

23.05.2025 10:33





Председатель комиссии по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон комментирует задержание лидера коалиции «За перемены» Зураба Джапаридзе в зале суда. В социальной сети X он написал:



«Сегодня грузинская диктатура совершила еще одно преступление против правосудия, демократии и верховенства закона, незаконно задержав Зураба Джапаридзе, лидера оппозиционной партии «Коалиция за перемены».



Поскольку до Дня независимости Грузии остались считанные дни, крайне важно, чтобы демократические страны пошли дальше слов, ввели санкции против режима Иванишвили и поддержали свободолюбивый грузинский народ в возвращении своего будущего. Свободу всем политическим заключенным в Грузии!» — пишет Михкельсон.



Напомним, суд сменил залог в размере 20 000 лари, избранный в качестве меры пресечения в отношении Зураба Джапаридзе на лишение свободы. Решение вынес судья Тбилисского городского суда Ираклий Швангирадзе, удовлетворив тем самым ходатайство прокуратуры. На Зураба Джапаридзе надели наручники прямо в зале суда.





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